Bella Hadid spotyka się z wnukiem Jacka Nicholsona

Teraz okazuje się, że Hadid od jakiegoś czasu potajemnie spotyka się z Duke'em Nicholsonem, wnukiem Jacka Nicholsona . Jak podaje Page Six, romans zaczął się przynajmniej miesiąc temu, gdy Hadid i Nicholson pojechali do Nowego Jorku.

Duke Nicholson poszedł w ślady sławnego dziadka i również planuje karierę aktorską. Ma na koncie rolę w filmie "To my", a niebawem zobaczymy go w "Dreamland".