Bella Hadid z powodu epidemii koronawirusa namawia do zamknięcia się w domu. Dodała zdjęcie topless

Bella Hadid jest znana z odważnych, często skandalicznych sesji zdjęciowych. W dobie epidemii koronawirusa zamknęła się w domu i samodzielnie sfotografowała się bez bluzki. Ale nie tylko po to, by pochwalić się idealną figurą.

Bella Hadid to 23-letnia supermodelka, która często prezentuje swoje walory w odważnych sesjach. Amerykańska piękność o izraelskich korzeniach przyzwyczaiła fanów do zdjęć na wybiegach i w egzotycznych sceneriach. Tymczasem najnowszą fotkę zrobiła przed lustrem we własnej sypialni. Zdjęła też bluzkę, by jej przekaz dotarł do jak największej liczby odbiorców. Było to ważne, bo modelka dodała wpis o walce z koronawirusem.

"Ja i moje burrito mówimy wam, byście zostali w domach. Nie tylko dla waszego dobra, ale dosłownie dla dobra całego świata i wszystkich ludzi, których kochacie" – napisała Hadid pod fotką na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 29 mln osób.

Hadid prosi, by ludzie nie byli samolubni i dołączyli do walki z koronawirusem. Szczególnie, że jedyne, co trzeba zrobić, to siedzieć we własnym domu.

Modelka wymieniła masę zajęć, którymi można się teraz zająć. Pisanie wierszy, medytacja, spędzanie czasu ze swoimi zwierzętami, TikTok ("Jeśli was to kręci"), robienie na drutach – to tylko kilka propozycji 23-letniej gwiazdy wybiegów.

"I myjcie swoje cholerne ręce" – dodała Bella Hadid.

