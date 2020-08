Ben Affleck otrzymał zakaz przyjścia na premierę "Nie czas umierać". Powód zaskakuje

Na początku marca producenci filmu "Nie czas umierać" ogłosili, że najnowsza część przygód o Jamesie Bondzie zostanie opóźniona o pół roku . Jako przyczynę podano epidemię koronawirusa. Produkcja trafi do kin już w listopadzie. W " Nie czas umierać " po raz piąty - i ostatni - w rolę Jamesa Bonda wcieli się Daniel Craig. Nic więc dziwnego, że fani kultowego filmu akcji z niecierpliwością czekają na ten moment.

ZOBACZ TAKŻE: Ben Affleck zostanie po raz kolejny ojcem?

Okazuje się jednak, że nie wszyscy będą mogli cieszyć się z nadchodzącej premiery produkcji o Jamesie Bondzie. Producenci "Nie czas umierać" obawiają się pojawienia Bena Afflecka, nowego partnera Any de Armas, która gra w filmie postać Palomy. Uważają, że obecność celebryckiej pary może odwrócić uwagę od głównej gwiazdy, Daniela Craiga. Warto zaznaczyć, że twórcy filmu poświęcili ogromną ilość czasu i pieniędzy, by przekonać aktora do roli Agenta 007.