Benedict Cumberbatch o pomocy dla Ukraińców. Deklaruje, że otworzy swój dom

W niedzielę 13 marca w Londynie odbyła się gala rozdania nagród BAFTA. Święto kina odbyło się w cieniu wojny, która toczy się od 24 lutego w Ukrainie. Chociaż w świetle tego, co dzieje się u naszych sąsiadów, wydarzenie to wydawało się wyjątkowo oderwane od rzeczywistości, to organizatorzy gali postarali się o to, by nie wybuchła żadna sensacja, by gwiazdy ubrały się stosownie na czerwony dywan, a prowadzącej Rebel Wilson napisano kilka tekstów punktujących to, co dzieje się w Ukrainie. Wilson w pewnym momencie pokazała Władimirowi Putinowi środkowy palec.