Benny Hill: Najsmutniejszy człowiek na Wyspach. Odszedł w samotności 28 lat temu

Na pewno pamiętacie. Korpulentny starszy gość w koszarowych skeczach z roznegliżowanymi statystkami, a w tle charakterystyczny saksofon. Tak w skrócie wyglądał każdy odcinek "The Benny Hill Show ", brytyjskiego programu satyrycznego, nadawanego nieprzerwanie przez kilkadziesiąt lat.

Serial cieszył się ogromną popularnością także nad Wisłą. W latach 90. niedzielnymi popołudniami nadawała go Dwójka, a potem Polsat. Nic dziwnego, zważywszy na porę emisji i tabuny skąpo ubranych "Aniołków Hilla" przewijających się przez ekran.

Zakompleksiony i samotny

Pojawienie się plotek o jego rzekomym homoseksualizmie było tylko kwestią czasu. Hill cierpiał i robił ciągle dobrą minę do złej gry. Opowiadał m.in. o swoich przygodach z aktorkami towarzyszącymi mu na planie.

Powtarzał, że "dziewczęta są jak autobusy, jeśli nie uda ci się z jedną, nie ma się czym martwić, za kilka minut będzie następna". Twierdził też, że wcale nie chce się żenić, bo w końcu po co ma "kupować książkę, skoro w mieście jest niezła biblioteka?".

Notoryczny dusigrosz

Jeśli akurat nagrywał program albo miał coś do załatwienia w siedzibie BBC, szedł na piechotę. Taksówka była ostatnią rzeczą, o której by pomyślał. Zresztą tak samo jak posiadanie własnego samochodu czy domu.

Choć zarabiał miliony - "The Benny Hill Show" sprzedano do 140 (!) krajów – chodził ciągle w tych samych ubraniach. Do momentu aż rozłaziły się w szwach. Podobnie było z butami, które sam sobie kleił, kiedy gubił podeszwy.