Beyonce opuściła Złote Globy przed końcem gali. Bo nie dostała nagrody?

Beyonce wraz z mężem byli zaszczytnymi gośćmi ceremonii wręczenia Złotych Globów 2020. Para spóźniła się na rozpoczęcie i w dodatku w pośpiechu opuściła galę przed jej końcem.



Beyonce jest jedną z najbardziej wpływowych gwiazd muzyki na świecie. Podobną renomą cieszy się jej mąż, raper Jay-Z. Potwierdza to fakt, że są zapraszani na najważniejsze gwiazdorskie wydarzenia, nie tylko te, które dotyczą ich branży.

Jak co roku Beyonce i Jay-Z pojawili się na gali wręczenia Złotych Globów dla najlepszych filmów i seriali amerykańskich. W hotelu The Beverly Hilton, gdzie odbywało się wydarzenie, otrzymali niemal najlepsze miejsca na samym przedzie. Ich sąsiadką była Ellen DeGeneres, a za nimi siedziała Jennifer Aniston .

Zniknięcia pary podczas jednej z przerw reklamowych nie dało się nie zauważyć. Zwłaszcza, że nastąpiło ono po kluczowej dla wokalistki kategorii. Beyonce w tym roku była nominowana do nagrody w kategorii najlepsza piosenka za utwór "Spirit" z " Króla Lwa ".

Niestety gwiazda musiała obejść się smakiem. Statuetka powędrowała w ręce Eltona Johna, który razem z odtwórcą jego postaci Taronem Egertonem nagrał piosenkę "Love Me Again" na potrzeby filmu "Rocketman". Przed kamerami Beyonce śmiała się i oklaskiwała zwycięzcę, ale przy kolejnej przerwie reklamowej postanowiła opuścić salę. Nie pojawiła się również na żadnym afterparty, zatem ostateczne werdykty zapewne poznała w drodze do domu.