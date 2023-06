Beyonce podbiła Warszawę. Ależ to było show! [RELACJA]

Beyonce dotrzymywała im kroku. Wokalistka zachwyca kondycją i wokalnymi umiejętnościami. Bez zadyszki wyśpiewała swoje największe hity: "Diva", "Formation", "Run the world (Girls)" czy "Love On Top", które a capella dokończyła publiczność. Na scenie pojawił się monumentalny posąg konia, artystka jechała po wybiegu… na połyskującej amfibii, wychodziła niczym Wenus z diamentowej muszli, nad głowami unosiła się dyskotekowa kula, a w finale sama artystka. Również wizualizacje zasługiwały na uwagę, stając się dopracowanym wprowadzeniem do kolejnych części.