Beyoncé podsumowała miniony rok. Pokazała dzieci

Coroczne filmy z recenzjami Beyoncé były najlepszym sposobem, aby podejrzeć, jak dorastają jej najmłodsze dzieci (trzyletnie już bliźnięta Sir i Rumi). O ile piosenkarka czasem pokazywała się ze starszą córeczkę, o tyle zdecydowanie trzyma młodsze dzieci z dala od mediów. Te kilka przebłysków to najwięcej, czego jej fani mogą się od niej spodziewać w tym temacie. Zatrzymajmy więc kadry.

Na filmie widzimy m. in., jak piosenkarka podróżuje z najmłodszymi wózkiem do golfa. Podczas przejażdżki mała Rumi podryguje do "Savage Remix”, będącego wynikiem współpracy jej mamy i Megan Thee Stallion. "Czy miałaś udane lato?" – pyta Beyoncé, a córeczka śmiesznie się wykrzywia w odpowiedzi. Wcześniejsze klatki filmu pokazują też szybkie migawki z komercyjnej sesji zdjęciowej bliźniąt i ich mamy.