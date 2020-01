Beyonce pokazała córkę. Wyglądają jak dwie krople wody

Beyonce bardzo chroni prywatność swojej rodziny. Jednak do sieci trafiło jej sylwestrowe zdjęcie z córką. Blue Ivy jest łudząco podobna do mamy.



Beyonce jest mamą 3 dzieci: 7-letniej Blue Ivy oraz 2-letnich bliźniaków Rumi i Sir. Gwiazda wraz z mężem Jayem-Z w odróżnieniu do wielu znanych osób nie pokazują zbyt często swoich pociech i starają się je ustrzec przed zainteresowaniem mediów.

Na zdjęciach można zauważyć, że Blue Ivy bardzo przypomina Beyoncę. Zwłaszcza, gdy się uśmiecha. Dotychczas wydawało się, że jest bardziej podobna do taty . 7 stycznia dziewczynka skończy 8 lat.

Na urodzie nie kończą się podobieństwa między matką a córką. Blue Ivy również wykazuje talent muzyczny. Uważni słuchacze albumu Beyonce do nowej wersji "Króla Lwa" mogli usłyszeć w tle głos jej córki w piosence "Brown Skin Girl". W dodatku w dokumencie odsłaniającym kulisy powstawania płyty "Making the Gift" można zobaczyć małżeństwo Carterów ze wszystkimi dziećmi.

Słynni rodzice zapewne zadbają o to, aby ich 8-latka rozwijała swoją pasję do muzyki. Być może za kilka lat otworzą się dla niej drzwi do wielkiej kariery.