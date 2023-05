Ubogie rodziny mają problem. Przez Beyonce muszą się wynieść

W ramach Renaissance World Tour Beyonce da w sumie 57 występów w 13 krajach. W Polsce ma zaplanowane dwa koncerty (Warszawa 27 i 28 czerwca). Miesiąc wcześniej wystąpi przed londyńską publicznością w Tottenham Hotspur Stadium (pięć koncertów w dniach 29 maja – 4 czerwca). Koncertowy maraton w stolicy Wielkiej Brytanii przyciągnie do miasta wielu fanów, co już teraz odbiło się negatywnie na życiu ok. 30 ubogich rodzin.