Okazałe mauzoleum. Tak wygląda grób Piotra Woźniaka-Staraka

Piotr Woźniak-Starak, znany i ceniony producent filmowy, początkowo został pochowany na terenie rodzinnej posiadłości na Mazurach. Jednak, jak się okazało, miejsce to nie spełniało wymogów sanitarnych. Sprawa trafiła do sądu, który zadecydował o przeniesieniu ciała Woźniaka-Staraka do miejsca, które spełniało wszystkie wymogi - na Stare Powązki.