Białystok New Pop Festvial 2022- Pełen line-up

Jednak po kilku latach muzyk powrócił do tworzenia. W 2019 roku wydał album "Muzyka Współczesna" który osiągnął status podwójnej platyny. - Wierzę, że to płyta na tyle autentyczna, że ludzie słyszą, że to nie jest ściema. Chciałem zrobić coś nowego dla siebie i nowego dla słuchaczy. Nie zamierzałem być więźniem swojego fana albo koniunkturalistą. Doszedłem do wniosku, że w muzyce jarają mnie rzeczy retro, ale niekoniecznie rozumiane jako hip-hop z lat 90. To płyta bardzo odległa od tych, które powstawały w tamtym momencie na scenie hiphopowej – wyjaśniał.