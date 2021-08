Biedrzyńska nie może się spotkać z ukochanym. "To okrutne, bardzo okrutne"

"Podziwiam tych, którzy mają w d… e szczepienia, podziwiam ich za odwagę! Ze względu na powikłania pocovidove! Podziwiam za egoizm i brak empatii w stosunku do innych, do nas zaszczepionych, bo przecież mogą nas zarazić, podziwiam za INTELEKT! Jestem wściekła, zrozpaczona, zdruzgotana! Brawo dla Was niezaszczepionych! Przez Was nie chce się żyć!", podsumowuje gorzko. Cały wpis znajdziecie poniżej.