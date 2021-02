Bieńkowska pochwaliła się córką. "Mistrzowskie dziewczyny"

9 września 2020 r. Magdalena Bieńkowska po raz pierwszy została mamą. To jej partner Łukasz Kubot, mający na koncie wiele sukcesów w zawodowym tenisie, podzielił się szczęśliwą informacją z fanami na Instagramie. Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji, ale jeszcze nie tak dawno opinia publiczna nic nie wiedziała ani o ciąży reprezentantki Polski w konkursie Miss International 2016, ani o tym, że Bieńkowska i Kubot są parą .

O związku tych dwojga dowidzieliśmy się dopiero z chwilą zaręczyn, pod koniec maja tamtego roku. Wcześniej modelka, zdobywczyni tytułu Miss Polski 2015 roku, kojarzona była m.in. z Antonim Królikowskim . Kubot z kolei do 2014 roku był związany z tenisistką Katarzyną Piter.

Magdalena Bieńkowska o krzywdzących stereotypach na temat miss

Od czasu urodzenia Bieńkowska zamieszcza chętnie zdjęcia ze swoją córeczką. Nie da się ukryć, że modelka wygląda na przeszczęśliwą. Widać to chociażby w jej najnowszym poście, do którego dołączyła dwa zdjęcia z dzieckiem. Zamieściła krótki opis: "5 miesięcy". Oczywiście internauci nie mogli inaczej nie zareagować, jak z zachwytem. "Mistrzowskie dziewczyny”, "Ale cudowne!" – napisali m.in.

Warto wspomnieć, że choć Bieńkowska rzeczywiście chwali się swoją pociechą, to jednak jej medialna aktywność odbiega od tego, do czego zdążyli nas przyzwyczaić np. inni rodzice: Małgorzata i Radosław Majdanowie. W przeciwieństwie do celebrytów, którzy zamieścili w sieci już setki zdjęć małego Henryka, modelka, a zarazem jej partner mimo wszystko raczej dawkują publikacje z udziałem maleństwa.