"Big Brother". Magda Wójcik pokazała zdjęcia z dzieciństwa

Pandemia koronawirusa rozprzestrzenia się w szybkim tempie. Wiele osób publicznych przyłączyło się do akcji #zostańwdomu, w ramach których apelują do ludzi, by nie opuszczali swojego miejsca zamieszkania bez potrzeby. W sieci pojawił się także nowy trend, który zachęca, by w czterech ścianach poprzeglądać stare zdjęcia i podzielić się wspomnieniami z internautami. Do grona celebrytów, którzy podjęli się wyzwania dołączyła właśnie Magda Wójcik.