Magda Wójcik rozstała się z Olehem. "Siła jest kobietą, kobieta jest siłą"

"Big Brother", choć po dwóch edycjach zniknął z ekranów, zdążył wykreować kilka gwiazd. Jedną z nich jest Magda Wójcik. 32-latka, która do niedawna mieszkała i pracowała w Londynie, w mig zaskarbiła sobie sympatię widzów. Jest naiwna, infantylna, zbyt szczera i wrażliwa, a przy tym niezwykle urocza. Uwielbia kolor różowy , spędza godziny przed lustrem i uchodzi za tę, która "wszystkich kocha". W programie zakochała się (ze wzajemnością) w młodszym o 10 lat Olehu Riaszeńczewie. Choć nikt nie wierzył w ich miłość, oboje udowadniali, że będą ze sobą do końca życia.

"Kochani! Pierwszą część posta chciałabym poświęcić dla WSZYSTKICH, którzy wspierali mnie w ostatnich dniach i poświęcili mi swój czas, aby do mnie zadzwonić, napisać lub skomentować ostatni post. Bardzo Wam dziękuję za te wszystkie ciepłe słowa. Dziękuję, że jesteście. Drugą część posta kieruję do Nas Kobiet! Siła jest kobietą, kobieta jest siłą. Uważam, że powinnyśmy być solidarne, wspierać się w trudnych chwilach, być dla siebie wyrozumiałe, dobre, empatyczne. Życzyć drugiej kobiecie tego co same chciałybyśmy otrzymać lub w jaki sposób być traktowane. Nie bądźmy mściwe, złośliwe, nie oceniajmy pochopnie" - napisała. Lubiliście tę parę?