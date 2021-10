Big Cyc śpiewa o Dziwiszu. "Nie wiem, czemu się dziwisz, że odpowiedzi brak"

Jacek "Dżej Dżej" Jędrzejak: Wszyscy powinni być równi wobec prawa, w tym kardynał Stanisław Dziwisz. On jest dla nas najlepszym przykładem na to, jak ludzie Kościoła łamią zasady prawa kanonicznego i prawa w ogóle. Tymczasem pozostaje bezkarny w kwestii choćby tuszowania pedofilii. On był postacią makiaweliczną - hierarchą, który przez lata pociągał za watykańskie sznurki. A teraz brakuje mu zwykłej przyzwoitości i odpowiedzialności – nie potrafi się do niczego przyznać. Przecież to niemożliwe, że nie miał żadnej wiedzy o aferach pedofilskich w Polsce, Meksyku czy USA. Coś wiedzieć musiał. A mówi: "nie wiem, nie mam wiedzy, nie pamiętam, nie wiem, jak to się tam działo"…