Bilety na widowiskowe spektakle The Royal Moscow Ballet już dostępne!

"To naprawdę niezwykłe, jak ogromny sukces odnosi ten balet w Polsce! Zainteresowanie jego dotychczasowymi występami było tak olbrzymie, że w niektórych miastach musieliśmy zdecydować o pokazaniu dwóch spektakli jednego dnia! Za sukcesem trasy stoi nie tylko znakomita grupa baletowa, jaką jest The Royal Moscow Ballet, ale także samo przedstawienie. „Jezioro łabędzie” jest spektaklem, w którym absolutnie unikatowa choreografia baletowa łączy się z muzycznym mistrzostwem Piotra Czajkowskiego oraz historią o przepięknej i tragicznej miłości. Nie ma sposobu, by nie pokochać „Jeziora łabędziego”!" - komentuje Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.