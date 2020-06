Camille Cosby broni męża. "Trafił do więzienia przez rasizm"

Bill Cosby został w 2018 r. uznany winnym za napaści seksualne i podawanie Andrei Constand środków odurzających. Sąd skazał go na 3 do 10 lat pozbawienia wolności. Dla 82-latka może więc to oznaczać dożywocie. Dla aktora i jego rodziny jest jednak nadzieja. Camille Cosby potwierdziła w wywiadzie telewizyjnym stacji ABC, że sąd przychylił się do rozpatrzenia apelacji jej męża. Dzięki temu rozpoczną się kolejne przesłuchania i zostaną przedstawione nowe dowody.