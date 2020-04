Bill Withers nie żyje. Amerykański muzyk miał 81 lat

Bill Withers urodził się 4 lipca 1938 r. w wiosce Slab Folk w Wirginii Zachodniej. Tam też dorastał. Później dołączył do marynarki wojennej USA, w której służył 9 lat. Następnie przeprowadził się do Los Angeles, gdzie rozpoczął karierę muzyka.

W 1971 r. wydał swój pierwszy album "Just As I Am", na którym znalazł się jego największy przebój "Ain't No Sunshine", za który otrzymał nagrodę Grammy. Swoją wersję tej piosenki nagrał zespół Budka Suflera ("Sen o dolinie").