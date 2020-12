Billie Eilish jest dopiero nastolatką, ale już... powstał dokument o niej!

"Billie Eilish: The World’s A Little Blurry" to historia dojrzewania słynnej piosenkarki oraz jej drogi do światowej kariery. Dzieło wyreżyserowane przez uznanego twórcę R.J. Cutlera to pogłębione, intymne spojrzenie na podróż niezwykłej nastolatki, od momentu 17. urodzin, życia w trasie, na scenie, w domu rodzinnym, przy nieustannym pisaniu, nagrywaniu oraz zapis wydarzeń związanych z premierą debiutanckiej płyty "When we all fall asleep, where do we go?".