BILLIE EILISH ogłasza HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR

Po ogłoszeniu premiery swojego trzeciego albumu studyjnego HIT ME HARD AND SOFT, który ukaże się 17 maja, Billie Eilish ogłasza daty koncertów arenowych w ramach HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR, które zostaną wyprodukowane przez Live Nation. Począwszy od września 2024 roku, Eilish wyruszy w północnoamerykańską część trasy, która potrwa do końca grudnia 2024 roku. Trasa będzie kontynuowana w Australii od lutego 2025 r., a następnie odbędzie się w Europie, Wielkiej Brytanii i Irlandii i potrwa do końca lipca 2025. Pełną listę dat trasy koncertowej można znaleźć na stronie billieeilish.com.