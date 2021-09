Billie Eilish przerwała koncert. Zaczęła wołać ochroniarzy

Dziewiętnastolatka wykonywała swój hit "Happier Than Ever" i w pewnym momencie przerwała, by zwrócić uwagę ochroniarzom: "Uważajcie!" Po chwili znowu się zdenerwowała: "Serio... macie jedno zadanie". Fanów pod sceną zapytała "wszystko ok?" i odpowiedziały jej zachwycone krzyki. Nie wiadomo, jaka potencjalnie niebezpieczna sytuacja zaniepokoiła artystkę, ale należy jej się pochwała za dbanie o swoich fanów.