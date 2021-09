Wesele Sławomira i Kajry. Tam to się dopiero działo

- To było takie góralskie wesele, które trwało tydzień. Bimber wjechał, więc działo się dużo. Za to poprawiny drugiego dnia trwały do trzeciej w nocy, potem było ognisko w piątek i balowanie z teściem do kolejnej środy, bo ślub wzięliśmy właśnie w środę. Dosyć nietypowo, ale impreza była przednia - relacjonuje Sławomir.