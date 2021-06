"Bitwa o tron" w Teatrze Syrena. Historia Polski w eurowizyjnej oprawie [RECENZJA]

"Bitwa o tron" Jacka Mikołajczyka to artystyczny miks. Jest w tym autorskim musicalu Syreny coś z Eurowizji (nawet bardzo dużo), coś z popularnej gry "Wiedza to Potęga", a także dużo ze znanego w stolicy kabaretu "Pożar w Burdelu". Choć sam autor w programie i wywiadach przyznaje, że wśród inspiracji były też musicale "Six" czy "Hamilton", to ewidentnie do tej listy trzeba dopisać też "Zakonnicę w przebraniu" - niezwykle udany musical w reżyserii Mikołajczyka, który do dziś króluje na scenie Teatru Muzycznego w Poznaniu.