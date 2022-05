Blake Lively skradła całe show. Zmieniła suknię na oczach wszystkich

Gala Met to jedno z najbardziej wyczekiwanych show biznesowych wydarzeń roku. Gwiazdy robią wszystko, aby zachwycić i zostać zapamiętanym. Najważniejsze są kreacje i prezencja na czerwonym dywanie. Dress code tej imprezy pozwala na wiele, a znani dają się ponieść fantazji. I choć na tegorocznej gali konkurencja była zażarta, nie ma wątpliwości co do tego, że całe show skradła Blake Lively.