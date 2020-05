Blanka Lipińska zabrała głos ws. zdrowia psychicznego w czasie kwarantanny

"Jak mieć tyle energii co ty? Jak być tak pozytywnym? To pytania, które pojawiają się najczęściej, kiedy witam was słowami: "TO BĘDZIE PIĘKNY DZIEŃ". Wierze w moc afirmacji. Ale niestety ta moc czasem jest zbyt słaba" - zaczęła swój wpis o zdrowiu psychicznym Blanka.