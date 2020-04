Blanka Lipińska ekscytuje się wyprawą do sklepu. Docenia drobne przyjemności

W dobie światowej pandemii koronawirusa większość z nas szuka przyjemności w najbardziej prozaicznych rzeczach. Do takich osób należy również Blanka Lipińska, która czerpie radość z prostych przyjemności. Z całą pewnością należy do nich wyjście do sklepu po banany, które postanowiła uwiecznić w swojej relacji za pośrednictwem Instagrama.