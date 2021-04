Wynajem za 10 tysięcy zł miesięcznie to przeszłość. Blanka Lipińska kupiła mieszkanie

Blanka Lipińska to jedna z najpopularniejszych polskich pisarek. Gwiazda zyskała sporą rozpoznawalność dzięki książce "365 dni", która została przeniesiona na wielki ekran. Wokół produkcji pojawiło się wiele kontrowersji. Film został skrytykowany przez większość osób, które go oglądały. Co więcej, w sieci pojawiła się także petycja o usunięcie produkcji z portalu Netflix. To jednak nie zniechęciło Blanki Lipińskiej do dalszego pisania, a gwiazda mimo wszystko jest dumna z filmu.