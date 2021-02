Blanka Lipińska kusi zagranicznych fanów. "Będzie dużo więcej seksu"

Tym sposobem polski erotyk dotarł do najdalszych zakątków świata, gdzie stał się przebojem, ale wzbudził też niemałe kontrowersje. Wystarczy wspomnieć petycję, aby ściągnąć film ze względu na "gloryfikowanie gwałtu i nieakceptowalne wzorce zachowań", porównania do pornografii oraz miażdżące recenzje.

Blanka Lipińska nagrała serię filmików na InstaStory, gdzie zwróciła się do zagranicznych fanów w języku angielskim. Wszystko po to, by poinformować o przetłumaczeniu i wydaniu książki "365 dni" właśnie na mowę Szekspira.