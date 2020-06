Blanka Lipińska przeprowadza się. Już nie będzie mieszkać z Baronem

Blanka Lipińska ostatnimi czasy może pochwalić się wyłącznie pasmem sukcesów. Adaptacja jej pierwszej książki "365 dni" okazała się kasowym hitem, a dzięki Netfliksowi trafiła do widzów na całym świecie. Z pewnością przełoży się to też na wzrost zainteresowania tłumaczeniami jej twórczości.

Celebrytka wzięła już sprawę w swoje ręce i wynajęła luksusowy apartament w Warszawie. Koszt takiego rozwiązania to ok. 10 tys. złotych. Jednak dla potentatki polskiego rynku literatury erotycznej nie są to wielkie sumy. Na co dzień otacza się ubraniami, biżuterią i gadżetami wartymi znacznie więcej.