Blanka Lipińska narzeka na polskich turystów: "My nie jesteśmy zwierzętami"

- Do nas wystarczy podejść i poprosić. Nie trzeba robić zdjęć zza pleców, a kiedy my widzimy, że są nam robione, to chować telefon i palić głupa – mówi. My jesteśmy ludźmi, my nie jesteśmy zwierzętami! I tak dzielimy się ogromną częścią naszego życia z wami i ufamy, że szanujecie to, kiedy my również mamy swój czas wolny. Właśnie po to, między innymi, jeździmy do takich hoteli jak ten. Na przyszłość taka ogromna prośba ode mnie i od Alka: wystarczy podejść i zapytać - dodała na koniec.