WP Gwiazdy Poczta WP Pilot Program TV Menu News

News Muzyka

Muzyka Czerwony Dywan

Czerwony Dywan Dzieci gwiazd

Dzieci gwiazd Love Story

Love Story Sexy

Sexy Wideonews #gwiazdy

Wideonews #gwiazdy Royals

Royals Rankingi

Rankingi Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 4 pornografiablanka lipińskaOskar Netkowskiw łóżku z oskarem 23-01-2020 (14:40) Blanka Lipińska ostro o pomyśle rządu nt. pornografii. "Nie po to ich dziadkowie walczyli" Blanka Lipińska zasłynęła w polskim show-biznesie erotykiem "365 dni". Książka już wkrótce doczeka się ekranizacji. I choć znaleźli się tacy,... Rozwiń Ludzie jak ja albo ty otwarte głow … Rozwiń Transkrypcja: Ludzie jak ja albo ty otwarte głowy weź od razu dostać do tego kraju bo ty będziesz I to Jeszcze jedno pytanie Dawaj apropo spraw Oszukują rządzący A mianowicie na pewno słyszałaś o tym O zbanowaniu W Polsce Że ma być ale wiesz że oni się na to już zasadza ją parę lat temu już to To teraz projekt ustawy w I ma być ograniczony dostęp do Na pewno dla Poniżej Tego roku życia Nie wiem ale Imienne kody do Z tego co Państwo na wygeneruje imienny kod dostępu żebyś żebym ja mogła pornosy Jakoś jakkolwiek Wytłumaczenie dla tej Spra Teraz teraz sięgam do głębokich pokładów swojej dyplomacji i teraz muszę Nie być komuś Nawet nie Jest to dla mnie tak absurdalne Co to kogo obchodzi co ja Mało tego jeżeli stworzą jakiś kod Ja się bardzo nim posługiwać To oni automatycznie będą wiedzieli co to za Lipińska To to już dla mnie jest trochę Ograniczony Swobód A nie po to mamy demokratycznym Sorry nie po to walczyli ich dziadkowie i dziadkowie dziadków i tak dalej i tak dalej Tych wszystkich mądrych głów Rozumiesz Żeby teraz oni ograniczali mi swobodę w Bo ja się wtedy będę czuła Nie wiem jak to inaczej Śledziona Co będą sprawdzać czy Lipińska ogląda na przykład są oczywiście to będę walił A teraz już jestem Jest pornografia nie wiem z Trzech dziadków I20 No ale co to kogo obchodzi Ktoś ten film zwrot Ktoś tęskni wpuścił do internetu ktoś go chcę Co to kogo obchodzi kto ty chcesz pogadać Zara Izaro Więc rozumiem twojej konkluzja twojej powiedzieć to że Mamy prawo oglądać pornografię Browar zdrowych zaintereso Pobudek Wra Zdrowych zainteresowań Gdyby to w jakikolwiek Miał Ogranicz Jezu no to jestem po prostu całym Jesteś straszny potworny krzywdzący w ogóle nie rozmawia Bo się zaraz zdenerwuję Natomiast Jeżeli dorośli Chcę oglądać dorosłych Lou Jakim prawem ktoś będzie miał mi mówić co ja mam Mało tego jeszcze patrzeć i mieć gdzieś udokumentowane co ja od rana ja nie wiem nawet w którym momencie No bo pewnie po co się z nim ten kod No Pomnóż to przez 2 Ale patrząc na to co się dzieje w tym kraju na przykład jeżeli chodzi o Seksualną ostatnio wpadł mi w ręce fragment Książki Dla młodzieży W wieku licea Fragment Rekomendowany przez partię rządząca Do tego aby nauczać o seksie wiesz co tam było napisane Że kobieta ma siedzieć w domu Że kobieta się cieszy bo może posprzątać kobieta ma Cieszyć się że jest w domu Cieszę się że jest służącą swojego mężczyzn Spełnić obowiązek Zgodność I bez dłużej Przy Przysięgam Zabijesz się śmiechem jak będziesz to czytał a potem uzmysłowić Że to może faktycznie Do nauczania Pogoda Bogato jest mało powiedziane to jest Wszyscy powinniśmy zostać od razu automatycznie Tacy ludzie jak ja albo ty Otwarte głowy pojedziemy od razu tak deport z tego kraju bo to nie