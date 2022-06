Blanka Lipińska ostrzega przed fałszywą reklamą. Bezprawnie wykorzystano jej wizerunek

"To jest bzdura kochani" - zwróciła się do swoich fanów na InstaStories Blanka Lipińska. To reakcja na reklamę preparatu na odchudzenie z udziałem gwiazdy, którą można zaleźć w sieci. Jak twierdzi autorka słynnego erotyka, ktoś bezprawnie wykorzystał jej wizerunek.