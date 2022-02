Blanka Lipińska przytyła ponad 30 kg. Tłumaczy, jak do tego doszło

- Jak miałam 17 lat, to tak nie wyglądałam. Jak miałam 17 lat, to wzięłam tabletki antykoncepcyjne, co się nazywały Diana35, po nich utyłam 35 kg – ta nazwa nie wzięła się znikąd. Byłam gruba, ważyłam 84 kilogramy, wiecie przy wzroście 160 cm, to wcale nie jest mało. No naprawdę źle wyglądałam - powiedziała na InstaStories.