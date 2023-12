Blanka Lipińska UDERZA w Fabijańskiego i broni Maffashion: "Męczyć dziewczynę, która jest matką"

Uważam, że to sku*******two! Męczyć dziewczynę, która jest matką, która zaciska zęby, a domyślam się, jakie to dla niej trudne, żeby nie powiedzieć nic złego o ojcu swego dziecka. Chciałabym przypomnieć, że ten chłopiec kiedyś będzie duży, a w Internecie nic nie ginie. To nie jest fair wobec tego chłopca. Uważam, że fajnie byłoby skończyć ten temat, jeśli nie ze względu na dwójkę dorosłych ludzi, to właśnie ze względu na tego chłopca - podsumowała.