Blanka Lipińska żałuje operacji plastycznej. Zrobiła ją pół roku temu

"Na ten moment, po dokładnie pół roku, nie jestem i gdybym miała podjąć tę decyzję jeszcze raz, to bym tego nie zrobiła. Mam wiecznie suche oczy, gubię ostrość, widać mi na maksa blizny, czy mnie 'ciągną'" - wylicza zawiedziona 38-latka. - "Zastanówcie się poważnie, zanim to sobie zrobicie. Bo podobno na efekty trzeba czekać nawet rok, weźcie to pod uwagę" - podsumowała pisarka-celebrytka.