O tym że Cześć Blanka nie zasypiaj ale Zamknij na chwilę oczy Okej Będziesz robić Będziesz coś mi robił brzydkie brzydkie O kurde nie wiem Się tylko ja Nie wiem Tylicki wracam do ciebie Bukiet Kwiatów Special Ojej jaki piękny i nie różowy Prawdziwy mężczyzna Dziękuję na upodobania Kobiet i to jest właśnie dobra prawidłowa kole Idziemy Bardzo mi miło że udało ci się wpaść do mojego łóżka że znalazłaś na to czas Wiesz co bo nie byłam z facetem w łóżku więc bardzo chętnie przyjedziemy Fajne No Roman z Nike Iskrzyczyn Iskrzy w sieci Roman z Michaela w sieci o twoim iskrzący Słyszałam No no i co prawda nie prawda że bywa u mnie w domu jest Ale nie zauważyłam go żeby nocował Nigdy mi nie dał w ogóle nie do mnie do kwiatów przepraszam w we Włoszech zerwał mi jakieś klombu Byliśmy na rant Czy na randce Śmialiśmy się że jesteśmy na randce bo wtedy pierwsza smoka zjeść kolację W knajpie bo w Polsce nie mogliśmy wychodzić razem Wymiana to że u pływaliśmy tożsame Bohater Więc to Pamiętasz mieliśmy się że Dominik jest wśród pierwszy raz Knajpy Na Ja mówię o kurde To trochę randka Ja mówię no Tak się poczułam teraz byliśmy Prawda jest taka że ja chyba poszła sprawdzać wakacje a my byśmy tak głodny że stwierdziliśmy że musimy na szybko To teraz norma godzin nie było niestety on na Instagramie na Instagramie prawdziwa Jadę na poważnie Jest coś między wami więc Współpraca czy Ogromna Ja bardzo kocham Nikola naprawdę bardzo jest jest cudowny Przede A jeżeli chciałbyś odpowiedź taka która cię usatysfakcjonuje w stu procentach to nie wystarczy Chyba nawet po Ostatnio Jedna z twoich byłych partnerów byłaś zakochana Mus W większości swoich facetów ja miałam przystojnego faceta takiego przystojnego przystojnego Rumia Tak naprawdę przystojny takich że jeden był naprawdę wow Już go Chciałam zostawić Już po miesiącu a za każdym razem kiedy na niego patrzyła mówiłam Włoszech jodła Ładne Sprawy A to to był koszmar Słuchaj z tym na mieście i kluby jakieś takie rzeczy jak byliśmy Soja Nie sądziłam że kobiety są takimi wiesz Podrywaczka Jakiego zostawiłam samego wtedy była menadżerem klubu No przychodził do mojego To on się rzucał wreszcie ale nie ma ładny bo to A tobie Czy to raczej zawsze tym Podrywa no nie no ja podrywam Bo ja jestem ja ten męski pierwiastek Mam bardzo silny i ja bardzo lubię polować Ja lubię Oczywiście wiadomo Kiedy jestem ja zdobywa No to już w ogóle Dream Come True Się to sprawdza to jak nie sprawdza się za bardzo nie sprawdza się bo jak widzisz jestem jestem Ostatnio mi followersi Pożar mili tak oj oj Ali mnie że jestem samotna i że im jest mnie Przecież to i tak nie taka miła Związkowa tylko Relacyjne przede wszystkim Michele siedzi we Więc rozumiesz Tutaj raczej mamy jeżeli chcemy z tobą porozmawiać to zostaje nam na przykład Widzę że jesteś pełen pomysłów