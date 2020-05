Blanka Lipińska zdradziła, kiedy widziała pierwszy film pornograficzny

Jak się okazuje, do pierwszego tego typu zbliżenia doszło na obozie harcerskim, gdy Lipińska miała ok. 16 lat. W rozmowie z Odettą Moro pisarka podkreślała, że została "bardzo konserwatywnie wychowana", a ten pierwszy pocałunek nie był szczególnie romantyczny.

Lipińska już nie ukrywa związku z Baronem

"Pamiętam, że Adam, bo tak miał na imię, leżał na kanadyjce. Chciałam go pożegnać takim buziaczkiem mało soczystym, bo już byłam skrępowana (...) i on mnie wtedy przyciągnął i wsadził mi język do gardła i ja byłam szczęśliwa, że już jest po wszystkim, że mam już ten pierwszy pocałunek za sobą".