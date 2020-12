Bliscy nie widzieli jej dziecka. "Od spotkania minął rok"

Ola Żebrowska często publikuje posty w mediach społecznościowych. W przeszłości fani chwalili ją m.in. za zdjęcie, na którym nie bała się pokazać rozstępów i cellulitu . Ostatnio ciepło wypowiedzieli się także o jej apelu skierowanym do przyszłych matek . W swoim najnowszym wpisie na Instagramie Żebrowska po raz kolejny poruszyła ważny temat.

Aleksandra Żebrowska pokazuje prawdziwy obraz macierzyństwa

W dalej kolejności swojego wpisu Aleksandra Żebrowska pisze o tym, że dobra rozmowa to poczucie zrozumienia. Jest najlepszą pomocą, jaką można zaoferować osobom potrzebującym wsparcia. Kobieta poleciła odwiedzić stronę, która podpowiada, jak zacząć rozmowę i sprawić, by przyniosła komuś ulgę w dobie pandemicznych ograniczeń.

"Na stronie www.porozmawiajmyFB.pl znajduje się poradnik, który odpowiada na te pytania i daje wiele innych wskazówek - m.in jakich zwrotów unikać kiedy nasza rozmowa ma naprawdę komuś pomóc. Poradnik powstał z inicjatywy Facebook Polska, we współpracy z ekspertkami z @fundacjaefkropka i Fundacji @dajemydzieciomsile . Zawiera też mnóstwo przydatnych informacji o tym jak dbać o własną równowagę psychiczną i z kim kontaktować się jeśli chcemy skorzystać z profesjonalnej pomocy" – czytamy.

Internauci pozytywnie odnieśli się do słów Żebrowskiej, chwaląc ją za poruszenie ważnego tematu. "A Ty zawsze coś mądrego.. Inteligencja nie męczy cię czasem?" – napisała jedna z internautek. Można powiedzieć, że to raczej standard w przypadku Oli. To jedna z gwiazd, które zbierają sporo pochlebnych komentarzy pod swoimi postami.