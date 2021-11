Blisko 30 tysięcy złotych za sukienkę Paulli! Aż trudno uwierzyć

"Tak, to prawda - jedna z moich sukienek z Opola została wylicytowana za 26 tysięcy 500 złotych, ale to nie kwota, a historia tej licytacji jest szokująca. Jeden z uczestników po zaciętej walce wylicytował moją sukienkę za 6 tysięcy 500 złotych. Okazało się, że zwycięzca uwielbia jeździć na ryby. Gdy było już wiadomo, że wygrał, inna osoba, biorąca wcześniej udział w licytacji, powiedziała, że jeżeli darczyńca pojedzie w mojej sukience na ryby, to ten drugi dokłada extra 10 tysięcy złotych. Jakby tego było mało, po tej całej sytuacji kolejny darczyńca wstał i powiedział, że jeżeli zwycięzca pojedzie na ryby w mojej sukience i w produkowanym przez niego obuwiu, dokłada kolejne 10 tysięcy zł! Wyzwanie zostało przyjęte, więc jeżeli gdziekolwiek Państwo zobaczycie nad wodą mężczyznę w złotej sukience na rybach, to koniecznie zróbcie mu zdjęcie i wyślijcie do mnie" - powiedziała rozbawiona wokalistka.