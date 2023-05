Blogerka oferuje kurs, dzięki któremu można będzie można się nauczyć "jak osiągnąć szczęście", za 10 tys. złotych. W sieci burza

Jak można się domyślić, jej internetowi obserwatorzy byli zbulwersowani cenami. "Jak ktoś ma wolne dziesięć koła na wydanie na takie bzdury to raczej nie potrzebuje kursu jak zarabiać pieniądze", "Matko, kto to kupuje takie bzdety za tyle pieniędzy", "Usiłuję znaleźć informację o pani kompetencjach w kwestii finansowej. O ile w aspekcie szczęścia nie wątpię w pani doświadczenie, o tyle sprawa umiejętności twardych z branży finansowej wymaga podkładki. Podpowie pani gdzie znajdę te informację?" - to kilka głównych komentarzy, które można przeczytać pod wpisem reklamującym kurs. A wy zamierzacie zakupić "kurs szczęścia" u Anny Skury?