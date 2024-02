Bodgan Brzyski był gwiazdą "Plebanii". Jak dziś wygląda aktor i co u niego słychać?

Mimo to to rola w "Plebanii" przyniosła Brzyskiemu rozpoznawalność, którą odczuwał na co dzień. Szczególnie w czasie wzmożonej popularności serialu. Wiele osób zaczęło go traktować jak księdza. "To oczywiście bardzo miłe, kiedy ktoś prosi o autograf. Ale nie umawiam się ze swoimi fankami na kawę. W dalszym ciągu prowadzę życie dalekie od gwiazdorstwa" - mówił w "Przeglądzie". Dodał z humorem, że najczęstszym komentarzem, jaki słyszał na temat swojej roli, było to, że jest do niej... zbyt przystojny. Dlaczego? "Ksiądz z taką urodą? Przecież to niemożliwe. Nie wytrwałby pan w celibacie" - przytoczył wypowiedź jednej z fanek. Jeśli dziś chcielibyście go zobaczyć, życzenie to się spełni najszybciej właśnie w krakowskim Teatrze Starym.