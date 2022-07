Bogusław Linda nie próżnuje na urlopie. Szaleje w kuchni

Bogusław Linda wypracował wizerunek ekranowego twardziela. Najtwardszego ze wszystkich. Szorstki w obyciu, ale opiekuńczy wobec najbliższych, do tego z niemałym poczuciem humoru i ostrą jak brzytwa ripostą. Dzięki kultowym rolom reputacja zaczęła go wyprzedzać. W końcu filmowy wizerunek dobrze zbudowanego przystojniaka o chmurnym spojrzeniu przylgnął do Bogusława Lindy na dobre.