Bogusław Linda rozwścieczył Paulinę Młynarską. Dziennikarka ostro zareagowała

Potem Linda odniósł się do równouprawnienia, a także wygłosił osąd, jakoby mężczyźni mieli czas na dojrzewanie do 40 roku życia. Młynarska nie zostawiła na aktorze suchej nitki. "No tu to mam ochotę się wydrzeć! Wiesz pan, dlaczego faceci późno dojrzewają? Między innymi dlatego, że patriarchalne społeczeństwo zarządzane przez takich jak pan zwala na kobiety opiekuńcze funkcje wobec słabszych - dzieci i seniorów! Bo ktoś tu, ku*wa, musi być dorosły, kiedy Piotruś Pan poluje, nurkuje, żegluje, skacze ze spadochronem, chla, jara, zajmuje się sobą i r*cha gdzie popadnie."