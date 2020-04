Bon Jovi nie chce pieniędzy fanów. Zaskakujące oświadczenie zespołu

Na Twitterze zespołu Bon Jovi pojawiła się informacja, że letnia trasa kapeli nie dojdzie do skutku. Przyczyną jest oczywiście pandemia koronawirusa . Jednak zamiast przełożyć koncerty - jak robi to teraz wielu wykonawców - zespół wolał trasę całkowicie odwołać. Dlaczego? Powód jest budujący.

"Postanowiliśmy całkowicie odwołać występy. To pozwoli tym, którzy już kupili bilety, na zwrot i odzyskanie pieniędzy, aby mogli popłacić rachunki czy zrobić zakupy. To są naprawdę trudne czasy. Zawsze byliście dla nas, a my zawsze będziemy tu dla was. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć was ponownie na koncertach, kiedy wszystko wróci do normy. W kolejnych tygodniach i miesiącach będziemy informować o przyszłych występach" - czytamy w oświadczeniu zespołu.