Bonnie Pointer z zespołu The Pointer Sisters nie żyje

Świat muzyki jest w żałobie po śmierci wokalistki z zespołu The Pointer Sisters. Bonnie Pointer zmarła w wieku 69 lat.

Fani zespołu The Pointer Sisters są zdruzgotani. Ich idolka i legenda sceny muzycznej, Bonnie Pointer, nie żyje. Wokalistka zmarła w wieku 69 lat. Przyczyną nagłej śmierci był atak serca.

Informację do mediów przekazała w poniedziałek 8 czerwca jedna z sióstr Bonnie.

- Nasza rodzina jest zdruzgotana. W imieniu mojego rodzeństwa, swoim i całej rodziny proszę was o modlitwy w tym czasie - powiedziała Anita Pointer w rozmowie z CNN.

- Bonnie była moją najlepszą przyjaciółką, rozmawiałyśmy codziennie. Przez całe życie nie pokłóciłyśmy się ani razu. Już za nią tęsknię, ale wiem, że pewnego dnia znów ją zobaczę - dodała.

Na swoim profilu na Instagramie Anita Pointer, jedna z sióstr należących do zespołu Pointer Sisters, opublikowała pożegnalny wpis.

"Zbyt wcześnie. Spoczywaj w pokoju słodka siostrzyczko. Jestem kompletnie załamana przez tę wielką stratę" - czytamy.

"Nie mogę uwierzyć, że już nigdy jej nie usłyszymy. Nie wierzę, że już nie żyje" - napisała jedna zrozpaczonych fanek.

Przypomnijmy najgłośniejszy hit zespołu The Pointer Sisters:

The Pointer Sisters - I'm So Excited (Official Video)