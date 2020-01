Borys Szyc i Justyna Nagłowska wzięli ślub!

Popularny aktor potwierdził, że został mężem! W pięknych okolicznościach przyrody podczas romantycznej uroczystości Borys i Justyna powiedzieli sobie "tak".

- Nie mam potrzeby dzielenia tej chwili z innymi. W tym wszystkim chodzi przecież o to, żeby spojrzeć sobie w oczy, wyznać miłość i powiedzieć: "Hej, chcę z tobą iść dalej, do końca". Tylko tyle i aż tyle. Nie mam pragnienia, żeby być panną młodą w białej sukni, w tłumie gości, tańczącą pierwszy taniec i krojącą wspólnie wielki tort – w ogóle nie! - mówili w jednym z wywiadów.

"Powiedzieliśmy sobie TAK. I tak kończymy ten niesamowity dla nas rok. Tak, to był dobry rok. Tak, jesteśmy szczęśliwi Tak, będziemy mieli syna. Oglądaliście taką głupią komedię z Jimem Carreyem „Yes Man”? Okazuje się, że to słowo ma magiczną moc zmiany... Trzeba odwagi by zmieniać swoje życie i tego Wam życzę w Nowym Roku. Zaczynam 7 rok trzeźwości, 7 rok mojego cudownego związku, udało mi się umknąć w tej dekadzie śmierci, kocham i jestem kochany. Nigdy nie jest za późno. Wszystkiego dobrego" - napisał szczęśliwy aktor.