Borys Szyc miał jedno zadanie. Nie podołał, śmieje się cały internet

"Każdy ma swój sposób, aby dobrze rozpocząć dzień. Ja nie wyobrażam sobie poranka bez dobrej kawy. Gdy jestem w biegu - piję espresso, ale gdy mogę się tą chwilą delektować to przygotowuje pyszne cappuccino" - zagaja rozmarzony Borys Szyc nad filiżanką napoju. Celebryci piszący o "porannej kawusi" to zmora i codzienność polskich social mediów. Nie trzeba być znawcą, by wiedzieć, co się za tym kryje.