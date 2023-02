Borys Szyc pojednał się z ojcem. Przez lata nie miał z nim kontaktu

Według informacji tygodnika, do pojednania z ojcem namówiła Szyca jego ukochana, Justyna Nagłowska. - Ważne jest, aby ojca odnaleźć, nawet jak on jest już starszym człowiekiem. Robię to dla siebie. Ten kontakt jest mi potrzebny do ukonstytuowania samego siebie - powiedział Borys Szyc. Jak możemy się dowiedzieć z informacji w tekście, dzieci aktora - Henio i Sonia, są szczęśliwi, że zyskali dziadka.